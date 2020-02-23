شركة هواوي تقود تفوق الصين على أمريكا بمبيعات هواتف الـ5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تفوقت الصين على منافستها التكنولوجية الأشرس "الولايات المتحدة" في مبيعات الهواتف الذكية المتوافقة مع متطلبات الجيل الخامس، بدعم من طفرة حققتها هواوي، وفقا لتقرير بحثي.



وبينما بدأت شبكات الجيل الخامس للاتصالات العمل تدريجيا في الولايات المتحدة، يوضح التقرير أن السوق الأمريكية ليست السوق الأكبر للهواتف الذكية التي تعمل مع هذه الشبكات، حيث استحوذت الصين على الجزء الأكبر من مبيعات هواتف الجيل الجديد للاتصالات.

وبحسب تقرير مؤسسة "كاونتر بوينت ريسيرش" لدراسات السوق فإن سوق الصين استحوذت على نحو نصف مبيعات الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس في العالم خلال العام الماضي.

Advertisements

وسيطرت شركة الإلكترونيات ومعدات الاتصالات الصينية هواوي والتي تنتج أيضا هواتف "هونر" على السوق في الصين مستحوذة على نحو 75% من مبيعات هواتف الجيل الخامس فيها.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هواوي تعمل بقوة من أجل تعزيز وجودها في السوق المحلية في ظل الحظر المفروض عليها في السوق الأمريكية.

وقد حرمها الحظر من الاستعانة بمكونات وتطبيقات الشركات الأمريكية مثل نظام التشغيل أندرويد في أجهزتها.

وبحسب التقرير فإن هواتف هواوي وهونر هي التي سجلت نموا في مبيعاتها في الصين خلال العام الماضي، في حين تراجعت مبيعات آيفون وشياومي بأكثر من 20% لكل منها.

وبلغ إجمالي مبيعات هواتف الجيل الخامس في العام الماضي على مستوى العالم نحو 19 مليون جهاز، في حين من المتوقع وصول الرقم إلى 199 مليون جهاز خلال العام الحالي مع زيادة عدد شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الجيل الخامس في مختلف أنحاء العالم.