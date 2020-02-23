شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يعلن عن وظائف صحية شاغرة.. رابط وموعد التقديم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت المديرية العامة للدفاع المدني الخريجين التقدم لشغل 7 وظائف صحية، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
وأوضحت المديرية عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” أنه على الراغبين في التقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.
ويبدأ التقديم في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 6 – 7 – 1441هـ، وينتهي في تمام الساعة 11 يوم الخميس الموافق 10- 7- 1441 هـ، وذلك عبر الرابط (هنا).
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