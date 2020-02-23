تعرف على أهم مزايا أندرويد 11 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أصدرت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "جوجل" نسخة أولية من أحدث أنظمة تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد 11" لتكشف عن مزايا جديدة تماما في هذه النسخة.



وأوضحت جوجل أن أندرويد 11 الجديد يمتاز بالعديد من الوظائف الجديدة؛ حيث إنه سيدعم شبكات الاتصالات الجوالة 5G الحديثة (الجيل الخامس).

وقالت الشركة إن النظام سيتلاءم مع المزيد من أشكال الشاشات مثل الشاشات القابلة للطي.

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ونظام تشغيل أندرويد 11 الجديد يستهدف المطورين في المقام الأول، وهناك إمكانية لتثبيته على هواتف Pixel التي تنتجها شركة جوجل.

وسيوفر أندرويد 11 الجديد نظرة عامة أفضل على المحادثات والدردشات العادية والتجارية.

كما سيوفر نظام التشغيل المزيد من الأمان والخصوصية من خلال إتاحة أذونات التطبيقات بشكل مؤقت، خاصة فيما يتعلق بحقوق الوصول الحساسة للغاية مثل الموقع والكاميرا والميكروفون.

وينتظر أن تعلن جوجل المزيد من تفاصيل النظام الجديد خلال مؤتمر المطورين المقرر عقده بين 12 و14 مايو/أيار المقبل.

ومن المقرر طرح النسخة النهائية من أندرويد 11 الجديد بحلول فصل الخريف من العام الجاري.