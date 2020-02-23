الصين تسجل انخفاضاً جديداً في إصابات فيروس كورونا وزيادة الحالات بكوريا الجنوبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الصين انخفاضاً آخر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج بؤرة تفشيه، الأحد، لكن مسؤولي الصحة في العالم حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تفشي المرض مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة والمخاوف من العدوى في بلدان أخرى.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين الأحد تسجيل 648 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، في ارتفاع عن عدد الحالات في اليوم السابق، مع تسجيل 18 حالة فقط خارج إقليم هوبي وهو أدنى عدد خارج بؤرة تفشي المرض منذ بدأت السلطات إعلان البيانات قبل شهر.

وناشد التلفزيون الرسمي المواطنين مواصلة توخي الحذر والامتناع عن المشاركة في تجمعات.

لكن عدد حالات العدوى خارج الصين يثير قلق السلطات الصحية في العالم، إذ أعلنت كوريا الجنوبية الأحد عن رابع حالة وفاة نتيجة الفيروس و123 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين هناك إلى 556 شخصاً، أي أن العدد تضاعف من الجمعة إلى السبت.

وزاد عدد الحالات في إيطاليا، أكثر دولة في أوروبا تأثراً بالمرض، بما يزيد على أربعة أمثاله إلى 79 أمس السبت، وتوفيت حالتان.

وأكدت اليابان 27 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس السبت، فيما رصدت إيران عشر حالات جديدة، رفعت العدد الكلي هناك إلى 29، وتوفي ستة أشخاص منذ يوم الثلاثاء مما زاد من القلق في الداخل وفي الدول المجاورة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تخصص جهوداً لمساعدة الدول المعرضة لخطر الفيروس ومنها 13 دولة في إفريقيا لها روابط مع الصين على الاستعداد لمواجهة الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 2400 شخص.

وشددت المنظمة على أن عدد الحالات خارج الصين لا يزال صغيراً نسبياً، وقالت إن أكثر ما يثير قلقها هو الحالات الجديدة التي أصيبت بالفيروس دون صلة واضحة بالصين كالسفر أو مخالطة حالة مؤكدة.

وفي اليابان، اعتذر وزير الصحة كاتسونوبو كاتو بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة دايموند برنسيس السياحية التي تفشى بها الفيروس، ثم أثبتت الاختبارات إصابتها به. وتم رصد أكثر من 600 حالة إصابة على السفينة التي تمثل أكبر بؤرة تفش للمرض خارج الصين.

وغادرت هذه المرأة وهي في الستينات من عمرها السفينة يوم الأربعاء بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة ولكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها. وستجرى إعادة فحص 23 آخرين من ركاب السفينة.

وارتفع عدد حالات العدوى غير المرتبطة بالسفينة في اليابان إلى 132 أمس السبت، ورفعت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر إلى هناك.

وتم تسجيل 82 من هذه الحالات في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين إلى 76936 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 2442 حالة.

لم تشهد بكين وتشجيانغ وسيتشوان حالات عدوى جديدة في 22 فبراير/شباط للمرة الأولى منذ رصد تفشي المرض.

وحث التلفزيون الرسمي السكان على تجنب الاطمئنان الزائد بشأن انحسار المرض محذراً من أن الصين لم تصل بعد لنقطة التراجع. وأشار التلفزيون إلى أن الناس يتجمعون في أماكن عامة ومقاصد سياحية دون ارتداء كمامات.

ويراقب محللون عن كثب أي موجة ثانوية من حالات العدوى مع تخفيف القيود المفروضة على وسائل النقل وعودة الكثير من العاملين الوافدين للمصانع والمكاتب إثر تزايد القلق العالمي من أن إجراءات احتواء المرض تعطل الإنتاج في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتم ربط الحالات التي ظهرت في البداية في كوريا الجنوبية بالصين لكن بؤرة الإصابات الجديدة هي مدينة دايجو، التي يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة، ومستشفى في مقاطعة شيونجدو وتم تصنيف المنطقتين تحت فئة "مناطق رعاية خاصة".

وفي إيطاليا، أمرت السلطات بإغلاق مدارس وجامعات وإلغاء ثلاث مباريات في الدوري الممتاز لكرة القدم في منطقتي لومبارديا وفينيتو حيث ظهر عدد كبير من حالات الإصابة. والمنطقتان تساهمان بنحو 30 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.

وأدى إعلان السلطات الإيرانية عن ظهور عدة حالات ووفيات في أقل من خمسة أيام لظهور مخاوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت من تستر على حقيقة الوضع من المسؤولين. ونفى وزير الصحة الإيراني ذلك السبت.

واتخذت دول مجاورة لإيران إجراءات لمنع انتشار المرض لديها بما شمل تعليق العراق للرحلات الجوية لإيران ومنع مواطنيه من دخول البلاد.

كما أوقفت الخطوط الجوية الكويتية الرحلات من وإلى إيران وأعلنت السعودية أيضاً قيوداً على السفر إلى هناك.

وأعلنت الإمارات عن حالتي إصابة جديدتين أمس السبت لمواطنين إيرانيين بما رفع العدد الإجمالي لديها إلى 13. وأعلن لبنان عن رصد أول حالة لامرأة قادمة من إيران.