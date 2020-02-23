«المركزي»: 2.9% نمو اقتصاد الإمارات 2019 بدعم الاستعداد لـ «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشارت تقديرات المصرف المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9٪ في 2019، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي 1.1% والقطاع النفطي الذي نما بنسبة 7.6%، نتيجة الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التابعة له.

ووفقاً للتقديرات ربع السنوية الصادرة عن «المركزي» اليوم، فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي للنشاط غير النفطي في دولة الإمارات، فقد تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2019. واستمر التضخم قياساً بمؤشر أسعار المستهلك في الانخفاض، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ، مقارنة بالربع السابق، ما عكس حركة الإيجارات وكذلك أسعار الوقود في السوق المحلية. أما نمو التوظيف فقد اكتسب زخماً في الربع الرابع. وارتفع سعر الدرهم بالقيمة الاسمية، بينما انخفض بالقيمة الحقيقية.

تحسّن الثقة

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وشهد النمو الحقيقي الكلي في دولة الإمارات، بحسب تقديرات المصرف المركزي، زيادة بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من 2019. علاوة على ذلك، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حسب التقديرات، بمعدل نمو سنوي قدره 2.4٪، مقارنة بنمو 1.2٪ متوقع في الربع الثالث.

وتشير التقديرات إلى أن مؤشرات الثقة الاقتصادية قد تحسنت في الربع الأخير من العام مستفيدة من: أولاً، زيادة الإنفاق الحكومي على أساس سنوي بنسبة 3.3٪ في الربع الثالث من 2019، مقارنة بانخفاض 1.4٪ في الربع السابق، وثانياً الزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 2.4٪ في أسعار النفط، ما عزز الثقة. وبالتوازي، سجلت أسواق العمل والائتمان أداء قوياً وعلى وجه الخصوص، زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 2٪، على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع 1.1٪ في الربع السابق.

38 ألف وظيفة

علاوة على ذلك، تم توفير 38765 وظيفة جديدة، للمقيمين في الربع الرابع، مقابل 13085 تصريح عمل جديداً في الربع الثالث. إضافة إلى ذلك، زاد إجمالي الائتمان بنسبة 6.2٪ مقارنة بمعدل نمو 5٪ في الربع الثالث من 2019. وكذلك جاء الارتفاع في الاستثمار قبل معرض «إكسبو 2020 دبي» والارتفاع في فرص انتعاش النمو الاقتصادي مدعومين بالتوجهات التيسيرية في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وأظهر إنتاج النفط في الإمارات انخفاضاً طفيفاًَ خلال الربع الرابع مقارنة بالربع السابق بنسبة 0.3٪ في المتوسط ليصل إلى 3.04 مليون برميل في اليوم. كذلك انخفض الإنتاج على أساس سنوي بنسبة 6.9٪ تماشياً مع تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين أعضاء منظمة أوبك وحلفائها.