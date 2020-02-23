دبي - بواسطة محمد فارس © شركة تويتر شركة تويتر

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة تويتر تختبر ميزة جديدة لمحاربة المعلومات المضللة عبر منصتها.

ووفق ما ذكرت شبكة "Nbcnews" الإخبارية، تتضمن الميزة الجديدة إضافة علامات ملونة أسفل التغريدات التي يبلغ المستخدمون عنها بأنها مضللة بشكل ملحوظ، على أن يتم تصحيح المعلومات المضللة أسفل التغريدة.

وقال متحدث باسم تويتر: "نحن نستكشف عددًا من الطرق لمعالجة المعلومات الخاطئة وتوفير المزيد من السياق للتغريدات على تويتر، المعلومات الخاطئة هي قضية حرجة وسنختبر العديد من الطرق المختلفة لمعالجتها".

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وأوضحت "تويتر" أنه أثناء الإبلاغ عن المحتوى، سيتم طرح عدة أسئلة على المستخدمين للتأكد من نشر صاحب التغريدة للمعلومات المضللة لمنع محاولات استغلال الميزة ضد الآراء المختلفة.

تأتي هذه الميزة في محاولة من الشركة لمواجهة الضغوط التي تواجهها لمنع انتشار المعلومات المضللة، وخاصة فيما يتعلق بالمحتوى السياسي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

جدير بالذكر، في الشهر الماضي ، أعلن "تويتر" عن سياسة لحظر التغريدات التي تشارك بشكل خادع في وسائل الإعلام الصناعية أو التي يتم التلاعب بها والتي من المحتمل أن تتسبب في ضرر.