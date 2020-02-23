تحذير من جوجل بشأن تثبيت تطبيقاتها على هواتف هواوي الجديدة

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل شركة جوجل

كتب - عاصم الأنصاري:

أوضحت شركة جوجل الأمريكية أنه لا يزال هناك الكثير من الالتباس بشأن شركة هواوي الصينية، مؤكدة أن أي منتجات من هواوي تخضع لحظر خدمات جوجل، وذلك وفق تدوينة نشرتها الأولى عبر مدونتها.

وكتب المدير القانوني لنظام أندرويد ومتجر جوجل بلاي، تريستان أوستروفسكي : "يحظر على شركة جوجل العمل مع شركة هواوي على أجهزة جديدة أو توفير تطبيقاتها، بما في ذلك جيميل والخرائط ويوتيوب ومتجر جوجل بلاي، من أجل التحميل السابق أو تنزيلها على هذه الأجهزة".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، تأتي هذه التدوينة بعد أن تلقت "جوجل" العديد من الأسئلة حول أجهزة هواوي الجديدة، أو النسخ السابقة التي طرحت بعد 16 مايو 2019، لكنها أصبحت متاحة الآن في مناطق جديدة من العالم، وما إذا كان يمكن استخدام تطبيقاتها على هذه الأجهزة.

وأرادت "جوجل" تقديم إرشادات واضحة لأولئك الذين يطرحون هذه الأسئلة المهمة، وعلى وجه التحديد حول كيفية الوصول بشكل غير رسمي عن طريق التحميل الجانبي إلى تطبيقاتها على تلك الهواتف والأجهزة اللوحية غير المصادق عليها.

وتشعر الشركة بالقلق بشأن العميل العادي لجهاز هواوي الجديد الراغب في الوصول إلى تطبيقاتها المعروفة مثل يوتيوب، كما أنها قلقة من أن المصادر غير الرسمية لتلك التنزيلات قد تكون ضارة، وأن المستخدمين العاديين قد لا يفهمون المخاطر التي تنطوي عليها.

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وقال أوستروفسكي: كان تركيزنا منصبًا على حماية أمن مستخدمي جوجل على الملايين من أجهزة هواوي الحالية حول العالم، وقد واصلنا العمل مع هواوي، وفقًا للوائح الحكومية، من أجل توفير تحديثات الأمان وتحديثات تطبيقاتنا على الأجهزة الحالية، ونواصل ذلك طالما كان مسموحًا به.

وقد تستمر منتجات هواوي الصادرة بتاريخ 16 مايو 2019 أو قبل ذلك في الحصول على هذه التحديثات الآن، لكن أي منتج جاء لاحقًا يعتبر غير مؤهل، وذلك لأن جوجل لم تتمكن من إخضاع هذه الأجهزة لعمليات فحصها الأمني أو تحميلها سابقًا ببرنامج "Google Play Protect" القادر على اكتشاف متى تخترق الأجهزة.

وتحذر جوجل مالكي منتجات هواوي الأحدث من محاولة تحميل برامجها على تلك الأجهزة غير المؤهلة، وذلك لأن الشركة لا يمكنها ضمان أن التطبيقات حقيقية أو أنها خالية من البرامج الضارة.

وقالت "جوجل": "لن تعمل تطبيقاتنا بشكل موثوق لأننا لا نسمح بتشغيل هذه الخدمات على أجهزة غير معتمدة حيث قد تعرض الأمان للخطر، وتنطوي تطبيقاتنا المحملة بشكل غير رسمي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك تثبيت تطبيق جرى تغييره أو العبث به بطرق يمكن أن تعرض أمن المستخدم للخطر".

ومن جهتها، تحاول الشركة الأمريكية تجنب الجانب السياسي من هذه المسألة، لكنها تريد ثني الناس بشدة عن السير في المسار غير الرسمي للحصول على تطبيقاتها الشعبية.

وعن كيفية معرفة ما إذا كان جهاز أندرويد المستخدم معتمدًا، قال المدير القانوني لنظام أندرويد ومتجر جوجل بلاي: "للتحقق مما إذا كان جهازك معتمدًا يجب فتح تطبيق متجر جوجل بلاي على الهاتف، ثم النقر فوق القائمة، والبحث عن الإعدادات لرؤية ما إذا كان الجهاز معتمدًا من برنامج "Google Play Protect".