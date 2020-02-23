شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تشيد بآليات التنسيق بين قواتها والقوات الأمريكية في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، بآليات التنسيق وعملية "فض النزاع" بين قوات بلاده والولايات المتحدة فى سوريا.

وقال جروشكو - فى تصريحات، أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إن آليات فض النزاع (مع القوات الأمريكية) تعمل وهى فعالة جدا.. وهناك تفاهم واضح بشأن العمليات التى ينفذها الطرفان فى كل منطقة، والحديث يدور فعليا عن التنسيق بينهما"، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكى هو من يفضل لدواع سياسية استخدام مصطلح "فض النزاع" للإشارة إلى هذه العملية.

وتأتى هذه التصريحات على خلفية أنباء عن زيادة التوتر بين قوات روسيا والولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، بعد سلسلة حوادث بين الطرفين، آخرها حادث وقع بين مدرعتين روسية وأمريكية على الطريق"إم 4".

وأشاد بآلية فض النزاع بين روسيا والولايات المتحدة فى سوريا، مؤكدا أنها أثبتت فعاليتها وأبدى الجانبان تفهمهما لتنسيق خطواتهما.

وقال جروشكو"إن آليات فض النزاع تعمل وهي فعالة للغاية، وهناك تفهم واضح لكل ما يتم فعله وفي أي منطقة، وفي بعض الأحيان يكون بالفعل تنسيق، ولكن نظرا لأسباب سياسية لا ترغب الولايات المتحدة في أن تسمي ذلك تنسيقا، ولكنها تسميه آلية فض النزاع".