واشنطن: مستعدون لمساعدة جنوب السودان على تحقيق الاستقرار

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد إنها على استعداد لمساعدة جنوب السودان على تحقيق الاستقرار والسلام، بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في جوبا السبت.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إنها شخصياُ على استعداد للمساعدة، في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان.

وأضافت في بيان وزعته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، "أرحب بقرار المعارضة تشكيل حكومة وحدة انتقالية جديدة".

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والسبت، أدى زعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، اليمين الدستوري، نائبا أول لرئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت.



وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحث اجتماع مشترك بين أطراف السلام في جنوب السودان، تشكيل حكومة قبل انقضاء المهلة المقدرة بـ 100 يوم، حددها الضامنان (السودان وأوغندا)، وانتهت في 22 فبراير/ شباط الجاري.



وأكدت السفيرة الأمريكية في بيانها أنها "شخصيًا على استعداد للمساعدة، تماما مثل حكومة الولايات المتحدة".



وأوضحت أن "هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات الحاسمة التي يجب اتخاذها لتحقيق الكرامة والسلام لشعب جنوب السودان".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.