الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب 3 آخرين جنوبي قطاع غزة

قتل الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، فلسطينيا، وأصاب 3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، لوكالة الخليج 365، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار، على فلسطينيَين اثنين، صباح الأحد، قرب السياج الأمني، شرق بلدة عبسان، جنوب شرق قطاع غزة، فقتل أحدهما، وأصاب آخر.
وقال الشهود، إن القوات الإسرائيلية منعت نقل الشهيد والمصاب من المكان، وأطلقت النار على شبان فلسطينيين اقتربوا من السياج لسحبهم، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بالرصاص في أقدامهم.
وذكر شهود العيان أن جرافة إسرائيلية، نقلت جثمان الشهيد الذي لم تعرف هويته، بطريقة "مُهينة"، إلى الجانب الآخر من الحدود، فيما تمكن الشبان من سحب المصاب الثاني، والذي تم نقله إلى المستشفى الأوروبي، جنوبي القطاع.
ولم تصدر وزارة الصحة، توضيحا حول حالة المصاب الصحية.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه أطلق النار باتجاه فلسطينيَين اثنين، زرعا عبوة، قرب السياج الأمني، جنوبي قطاع غزة، ورصد إصابتهما، دون مزيد من التفاصيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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