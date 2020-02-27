ناشط جنوبي: بسبب الإصلاح الحوثي يحصل على المال والسلاح فيما يحاصر الجنوبيون 

أفاد ناشط جنوبي، بأن الحوثيين يحصلون على المال والنفط والأسلحة فيما يتعرض الجنوبيون لحصار جائر بسبب حزب التجمع اليمني للإصلاح "إخوان".

وأكد الناشط السياسي العميد خالد النسي، أن مليشيات حزب الإصلاح الذراع الإرهابي لإخوان اليمن، تتواجد في المحافظات الجنوبية في محاولة منها للسيطرة عليها، كاشفاً أن الجنوبيون يتعرضون لحصار جائر من قبل أذرع الشرعية الإرهابية وكأنهم هم العدو وليس الحوثي.

وقال "النسي" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "القبائل هي من تدافع عن مأرب والجوف وعناصر حزب الإصلاح أو ما يسمى الجيش الوطني تتواجد في أبين وشبوه وحضرموت للسيطرة على المحافظات الجنوبيه واصبح العدو اليوم هو الشعب الجنوبي وليس الحوثيين".

وأضاف: " بل إن الحوثيين يحصلون على النفط والأسلحة والمال من الشرعية والجنوبييون يتعرضون لحصار جائر".

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