شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «شركة المياه» للمستفيدين لخفض الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، المستفيدين كافة من خدمات المياه في جميع المناطق إلى تحديث بياناتهم، مبيناً أن ذلك يُعد أحد أهم عوامل خفض الاستهلاك، والإسهام في تقديم الخدمات بالشكل الأمثل ومتابعة حساب العقارات والفواتير تفادياً لتراكمها، مفيداً بأنه يمكن للمستفيدين في جميع المناطق طلب الخدمات عبر الفرع الإلكتروني للشركة في أي وقت طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في مناطق المملكة.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أشار “الموكلي” إلى أنه مع توحيد عمليات نظام الفوترة أصبحت لدينا قنوات الخليج 365 موحدة منها مركز الاتصال الموحد (920001744)، وقناة ([email protected]) على تويتر، وذلك لمتابعة البلاغات والاعتراضات والإجابة عن الاستفسارات.

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ولفت إلى أن الشركة نجحت في إنهاء مشاريع داعمة لتحقيق أهداف مبادرات التحوَّل الرقمي وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إطلاق منصة طلب خدمات المياه إلكترونياً في مختلف المناطق، إضافة إلى إلغاء 15 مركزاً للاتصال على مستوى المملكة واستبدالها بمركز اتصال موحد 90001744 لكافة المناطق يعمل على مدار 24/‏7.

وبين أن ذلك يأتي لمواكبة عمليات التحوُّل الإلكتروني لخدمات المياه وتطوير البنية التحتيّة الخدمية وتوفير أفضل الممارسات التشغيلية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها في مختلف مناطق المملكة.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة المياه العملاء كافة من مواطنين ومقيمين للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الفرع الإلكتروني، مؤكداً اكتمال توحيد أنظمة الفوترة في جميع المناطق إلى نظام واحد بدلاً من 7 أنظمة.