شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى توضح حقيقة تركيب كاميرات «ساهر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة: أبدى عدد من طلاب ومرتادي جامعة أم القرى في العابدية بمكة المكرمة استغرابهم من نصب كاميرات رصد في الشوارع الداخلية لحرم الجامعة. وأكد المتحدث باسم الجامعة الدكتور عثمان قزاز – وفقا لـ«عكاظ» – أن ما تم تداوله داخل شوارع الجامعة هو دراسة بحثية متخصصة لأحد الباحثين ليست لها علاقة بأجهزة الرصد الآلي للمخالفات المعروفة بـ«ساهر»، مشيرا إلى أنها دراسة مرورية تهدف إلى حصر السيارات وتحديد الكثافات المرورية داخل الجامعة. وأضاف قزاز: “الكاميرات المستخدمة حرارية وتعنى بالعد فقط ولا تلتقط صورا للوحات السيارات ولا الأشخاص، مشيرا إلى أن الأجهزة التي تم وضعها استخدمت في هذه الدراسة كتجربة علمية داخل الجامعة”.

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