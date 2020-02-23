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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. دافئ بالبحرين والسعودية وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين سيكون دافئاً مع بعض السحب ويكون رطباً في البداية وفى فترة الليل، وفى السعودية وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد طقسًا دافئًا ورياحًا جنوبية وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.
وإليكم التفاصيل...البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأحد فى مملكة البحرين سيكون دافئاً مع بعض السحب ويكون رطباً في البداية وفى فترة الليل، وتصل درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.
السعودية
وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد طقسًا دافئًا ورياحًا جنوبية وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، فيما قد تتأثر الرؤية الأفقية بالأتربة والعوالق الترابية على وسط وشمال المملكة.
الإمارات
توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا و رطبا ليلا و صباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب خاصة غربا و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 30 21 دبي 31 22.
الإمارات
الكويت
نهارًا
دافئ والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.
ليلًا
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة.
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