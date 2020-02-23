بسبب الإعلانات المزعجة.. جوجل تزيل 600 تطبيق من متجرها

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كتب - عاصم الأنصاري:

حذفت شركة جوجل الأمريكية 600 تطبيق من متجرها "جوجل بلاي"، وذلك في محاولة منها لحماية مستخدميها من الرسائل غير المرغوب بها والإعلانات المزعجة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التطبيقات انتهكت قواعد "جوجل" المتعلقة بسياسات الإعلانات المعطلة، ما يعني أنها تعرض إعلانات معروضة للمستخدمين بطرق غير متوقعة، بما في ذلك الإضرار أو التداخل في قابلية استخدام وظائف الجهاز"، مثل التي تظهر حتى لو لم يكن المستخدم يستخدم الهاتف، أو تظهر على كامل الشاشة أثناء إجراء مكالمة أو فتح قفل الهاتف وغيرها.

وكتبت "جوجل" عبر مدونتها: "هذه مناورة تؤدي إلى تجارب سيئة للمستخدمين، وتتسبب في كثير من الأحيان بتعطيل وظائف الجهاز الرئيسية، ويمكن أن يسفر هذا النهج عن نقرات إعلانية غير مقصودة".

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ووفقًا لتقرير من موقع "BuzzFeed News"، فإن معظم التطبيقات التي أُزيلت طورها مطورون من الصين، والهند، وسنغافورة، وكانت معظمها موجهة للمستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية. وذكر الموقع أن شركة "Cheetah Mobile" ومقرها في الصين، تمتلك أكثر من 40 تطبيقًا من التطبيقات التي أُزيلت من المتجر في حملة الحظر الأخيرة.

جدير بالذكر أن شركة جوجل تقدم إشعارًا للمطور وتمنحه فرصة لتصحيح سلوكه، قبل إزالته من "جوجل بلاي".

كما أن "جوجل" طورت تقنيات جديدة مبنية على التعلم الآلي، للمساعدة في التعرف على التطبيقات التي تتحايل عليها وتزعج المستخدمين بإعلاناتها.