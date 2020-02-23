تقرير: جوجل يجعل محادثات "واتساب" الخاصة قابلة للاكتشاف ومتاحة لأي شخص

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

كتب - عاصم الأنصاري:

أفاد تقرير إخباري بأن محرك بحث شركة جوجل الأمريكية يجعل محادثات "واتساب" الخاصة قابلة للاكتشاف ومتاحة لأي شخص يريد الانضمام.

جاء ذلك بعد أن اكتشف صحفي "دويتشه فيله" الألمانية، جوردان وايلدون، أن استخدام ميزة "دعوة إلى مجموعة عبر الرابط" في التطبيق تتيح لمحرك البحث أن يقوم بفهرستها.

وقال الصحفي عبر حسابه بموقع تويتر، إنه اكتشف أن ميزة “دعوة إلى رابط المجموعة” في واتساب تتيح لشركة جوجل فهرسة المجموعات، وجعلها متاحة عبر الإنترنت، حيث يتم مشاركة الروابط خارج خدمة واتساب للرسائل الخاصة الآمنة.

وعثر الصحفي على مجموعات خاصة باستخدام عمليات بحث محددة من جوجل، وشملت النتائج الكثير من المجموعات الخاصة، وكان من الممكن، على سبيل المثال، الوصول إلى جميع المشاركين وأرقام هواتفهم بمجرد الانضمام إلى مجموعة مخصصة للمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

ويمكن لمشرفي المجموعة إبطال رابط الانضمام إلى المجموعة إذا أرادوا ذلك، لكن وايلدون يقول إنه اكتشف أن "واتساب" يعمد في هذه الحالات إلى إنشاء رابط جديد فقط، ولا يؤدي إبطال رابط الانضمام إلى المجموعة بالضرورة إلى تعطيل الرابط الأصلي.

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وتأتي روابط مجموعات "واتساب" مع تحذيرات مرفقة لتذكير الشخص الذي ينشئ الرابط لمشاركته مع الأشخاص الذين يثق بهم فقط، لكن وايلدون قال: قد لا تكون مجموعات واتساب آمنة كما تظن.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت المتحدثة باسم واتساب، أليسون بوني : "يمكن العثور على روابط الدعوة المنشورة علنًا على الإنترنت بواسطة مستخدمي واتساب الآخرين بشكل يشابه جميع المحتويات التي يتم مشاركتها في القنوات العامة القابلة للبحث".

وأضافت "يجب عدم نشر الروابط التي يرغب المستخدمون في مشاركتها بشكل خاص مع الأشخاص الذين يعرفونهم ويثقون بهم على موقع ويب متاح للجميع".

ونشر داني سوليفان، من شركة جوجل، تغريدة على تويتر توضح أن محركات البحث مثل جوجل وغيرها تدرج صفحات من الويب المفتوح، ولا يختلف الأمر عن أي حالة يسمح فيها الموقع بإدراج عناوين المواقع بشكل علني، وأضاف “نحن نقدم أدوات تتيح للمواقع حظر المحتوى المدرج في نتائجنا”.

جدير بالذكر أن الباحثة التقنية، جين وونج، أوضحت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن جوجل لديها نحو 470 ألف نتيجة عن مجموعات واتساب (chat.whatsapp.com) يمكن الوصول إليها من خلال البحث البسيط، وهذه الكمية هي جزء من عناوين المواقع التي تشكل دعوات لمجموعات واتساب.