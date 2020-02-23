شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة السعودية توجه تهمة الإهمال لأم صورت طفلتها أثناء تدخينها للشيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النيابة العامة فى الرياض اتهاما إلى أم سعودية بجرم إهمال طفلتها البالغة من العمر عامين ونصف العام، بعدما نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للطفلة وهى تدخن الشيشة، وتلقى مركز شرطة مدينة بريدة، شمال شرقى العاصمة السعودية بلاغا عن تعرض طفلة للإهمال من قبل والدتها وخالتها وتصويرها فى مقطع "سناب شات" وهى تدخن الشيشة بقصد المزح والتشهير بها، وفى التفاصيل.



الطفلة

وبعد التحقيق فى القضية وفقا لصحيفة عكاظ، وجهت النيابة العامة الاتهام إلى الوالدة بإهمال طفلتها وتهديد سلامتها وصحتها النفسية والجسدية، الأمر المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام حماية الطفل، كما وجهت الاتهام إلى خالتها بإلحاق الضرر والتشهير، بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة مع المطالبة بمعاقبة والدة الطفلة بعقوبة تعزيرية زاجرة وفقا للمادة 23 من نظام حماية الطفل، وسجن وتغريم خالة الطفلة وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى إغلاق حساب "سناب شات" الخاص بالمتهمة خالة الطفلة استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

يذكرأن، أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن محافظ الجيزة اللوء أحمد راشد، أحال 4 موظفين للتحقيق، بينهم عامل بمدرسة بحدائق أكتوبر، بعد تداول صورة لتدخين الشيشة داخل المدرسة، على موقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح وكيل تعليم الجيزة لـ" الخليج 365"، أن الصورة المتداولة ترجع تاريخها وقت كنترول الامتحانات، وعامل المدرسة هو من أدخلها بالاتفاق مع مدرس، ومن قام بالتقاط الصورة معلمة بالمدرسة، والمحافظ أصدر قرار بتحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى الواقعة.

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