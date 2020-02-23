توزيع "بط" على أسر مصرية يثير سخرية مواقع التواصل

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

أثار قرار محافظ مدينة البحيرة شمال مصر بتوزيع بط كقروض على أسر بالمحافظة ضمن مبادرة أطلق عليها "قرية بحراوية منتجة"عاصفة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل في مصر. اقرأ أيضاً : طفلة مصرية تتعرض لتعذيب وحشي من قبل والدها وعمتها قرار المحافظ تضمن توزيع ١٧٠٠ بطة لعدد ٨٥ أسرة بمركزي أبو المطامير وكفر الدوار، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومديرية الزراعة وتخصيص مبلغ ٥ مليون جنية لإقراض السيدات الريفيات داخل الوحدات القروية بالمحافظة لتشجيعهم على إقامة مشروعات تربية بط. وذكرت المحافظة أن اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم أكد أنه تم توزيع عدد ١١٤٠ بطة لعدد ٥٧ مستفيد بقرية الصديق الجديدة بمركز ومدينة أبو المطامير كما تم توزيع ٥٦٠ بطة لعدد ٢٨ مستفيد بقرية الحاجر التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار بواقع ٢٠ بطة لكل أسرة، وسيتم التوزيع بباقي مدن ومراكز المحافظة تباعاً.

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حمدوك: العمل الجماعي يخرج السودان من أزماته أكد رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عبدالله حمدوك، أنه رغم التحديات والمشاكل المتراكمة التي تواجه السودان إلا أن العمل الجماعي هو من سيحقق أهداف الثورة ويخرج السودان من أزماته. سكاي نيوز عربية

المسماري: اعتراف أردوغان بفضح دعم الإرهاب أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن اعتراف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإرسال مرتزقة وقوات إلى ليبيا يؤكد على دور أنقرة في دعم الإرهاب وإطالة عمر الأزمة في ليبيا. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان مشاهير السوشيال ميديا.. بين الواقع البراق والحقيقة المرة سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

كما أعلنت المحافظة أنها ستقوم بتدبير الأعداد الكافية من سلالات البط وشرائها من أحد المحطات الحكومية لتوزيعها على السيدات المستفيدات وذلك بواقع ١٥٠٠ جنية للقرض الواحد لكل سيدة بقيمة شراء ٢٠ بطة بالإضافة إلى ٩٠٠ جنيه متطلبات تغذية البط من الأعلاف على مدار ثلاثة أشهر. اقرأ أيضاً : كان يتلذذ بضربها .. مصري يروي تفاصيل تعذيب ابنته حتى موتها وقالت المحافظة إن القرار يهدف لدفع عجلة التنمية والحد من البطالة و توفير مصدر رزق للأسر المستفيدة والعمل على توفير البروتين الآمن و ضبط أسعار اللحوم بالأسواق، إضافة إلى القضاء على جشع التجار و تحويل قرى محافظة البحيرة من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة. اقرأ أيضاً : حمو بيكا يقاضي نقيب التشكيليين في مصر هذا وأثار القرار سخرية كبيرة على مواقع التواصل، فيما دافع المهندس حازم الأشمونى سكرتير عام المحافظة عنه، مؤكدا أن الفكرة جيدة وستحقق المستهدف منها وهو الربحية والمساهمة فى تخفيض الأسعار وزيادة موارد الأسرة الريفية وقال إن الأسر الريفية تقوم لتنمية مصادر دخلها عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة خاصة مشروعات تربية الطيور والبط المنزلى وهو ما فكرت المحافظة في مساعدة هذه الأسر عليه.