شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسير 203 شاحنات لإغاثة اللاجئين فى سوريا واليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية السبت، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، 203 شاحنات محملة بمواد إغاثية عينية، ضمن حملة إغاثة سوريا واليمن 2020، من جانبه، أشاد المستشار فى الديوان الأميرى الكويتى المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله المعتوق - فى تصريح صحفى - بالجهود المبذولة لإنجاح هذه الحملة التى استطاعت جمع 203 شاحنات فى أيام معدودة للاجئين فى سوريا واليمن.

وأعرب المعتوق - الذى يشغل أيضا منصب رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية - عن شكره لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، ولكل من جادت نفسه بالتبرع فى هذه الحملة، بدوره، قال المدير العام لجمعية السلام الدكتور نبيل العون، إنه تم تخصيص 108 شاحنات لصالح المحتاجين فى سوريا، و95 شاحنة لصالح المحتاجين فى اليمن؛ حيث قدرت محتويات الشاحنة الواحدة بمبلغ 29 ألف دينار كويتى (نحو 94500 دولار امريكي).

Advertisements

ولفت إلى أن الحملة تعد جزءا من تعهدات الكويت وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، للأمم المتحدة فى شأن دعم السوريين، بناء على الاجتماع الذى استضافته الكويت على مستوى الجمعيات الإنسانية فى 12 مارس 2019، والذى تعهدت به الجمعية بمبلغ 25 مليون دولار لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا.

يذكرأن، أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، عودة أولى الطائرات التى ستجلى المواطنين الكويتيين من ايران، وعلى متنها 130 مواطنا، وقال الوزير الكويتى -فى تصريح صحفى لدى استقباله للمواطنين العائدين من ايران بمبنى الشيخ سعد العبدالله بمطار الكويت اليوم السبت- إن حالة جميع المواطنين الكويتيين العائدين من ايران فى الطائرة الأولى مطمئنة، مشيرا الى أنه سيتم اخضاعهم للمزيد من الفحوصات فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد 19".

ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، قيام أكثر من 12 حافلة بنقل المواطنين الكويتيين القادمين من إيران، إلى أحد المبانى بمبنى الشيخ سعد العبدالله بمطار الكويت الدولي، والذى تم تجهيزه كحجر صحى لاستقبال العائدين من ايران، واخضاعهم للمزيد من الفحوصات الطبية.