مصرع 3 عسكريين أتراك في عملية نوعية للجيش الليبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

قتل ثلاثة عسكريين أتراك ومترجمهم السوري في قصف للجيش الليبي استهدف قبل أيام، سفينة أسلحة في ميناء طرابلس، ضمن خطة تستهدف إنهاء السيطرة الإرهابية على العاصمة، في وقت أكد الرئيس التركي مرة جديدة، وجود قوات تركية في طرابلس إلى جانب مقاتلين سوريين، من أجل مواجهة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقالت مصادر مطلعة أمس، إنه تم نقل جثث العسكريين الأتراك إلى قاعدة عسكرية جنوبي أنقرة فجر السبت، انطلاقاً من مطار معيتيقة.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها أمس، خلال مشاركته في مراسم تدشين طريق بري في ولاية إزمير ، إن «بلاده تحارب حفتر في ليبيا»، مشيراً إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك. وأضاف: «نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر».

Advertisements

كما أكد أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا «ليست مغامرة» ولا «خياراً عبثياً»، مضيفاً: «إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة، فإن الثمن سيكون باهظاً مستقبلاً».

وفي الأثناء، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ان شروط الجيش الليبي لتثبيت وقف النار ومنها انسحاب «مرتزقة تركيا ووقف تسليح الميليشيات في طرابلس» شروط معقولة.واضاف«أعتقد أن الطرف الآخر يراها معقولة أيضاً. السؤال الآن هو: متى وما هو المقابل؟ هذا هو التفاوض».

وكان العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، وصف تصريحات أردوغان بأنها تدل على مدى تراخي المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن في اتخاذ أي إجراء. وقال ، إن مجلس الأمن يدرك أن ليبيا تحت البند السابع، ويتعين عليه أن يوقف فوراً كل هذه الأمور، ويتخذ مواقف تجاه هذا الخرق التركي لتفاهمات ميونيخ».

وأضاف: «استجبنا لمطالب وقف إطلاق النار، وكنا على مقربة كيلومترات بسيطة من طرابلس، لأننا كنا نريد أن نوضح للعالم أننا لسنا دعاة حرب، وأننا نسعى فقط إلى تنفيذ إرادة الليبيين».