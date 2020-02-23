شكرا لقرائتكم خبر عن الصين على طريق احتواء «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» بنهاية، يوم الجمعة، انخفاضاً من 889 حالة بنهاية يوم الخميس. وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 76288 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات؛ إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة. وسجل إقليم هوبي ؛ 106 حالات وفاة جديدة في حين توفي 90 شخصاً في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

ويأتي الانخفاض في الإصابات الجديدة مع صدور أوامر إلى المسؤولين في مقاطعة هوبي بمراجعة الأرقام؛ لإزالة «الشك» حول البيانات.

وتمت مراجعة عدد الإصابات الجديدة في 19 فبراير/‏شباط على مستوى البلاد، لتصل إلى 820 حالة، مقارنة ب394 حالة جرى الإبلاغ عنها سابقاً، حسب ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، السبت.

كما أنها عدلت إجمالي الإصابات المؤكدة في 20 فبراير؛ لترفعها إلى أكثر من 400 حالة، وليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 75,891.

وقرار تعديل السلطات المحلية للبيانات المتعلقة بمقاطعة هوبي؛ مركز انتشار الوباء، هو الأحدث في سلسلة من التغييرات لطريقة إحصاء الإصابات، ما عقّد جهود تتبع انتشار المرض.

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وأضافت اللجنة: إن عدد الحالات الخطرة انخفض إلى 11477، في حين غادر المستشفيات منذ ظهور الفيروس وانتشاره 20673 مريضاً؛ بعد تماثلهم للشفاء. وأوضحت اللجنة أنها تتابع حالة 618915 شخصاً كانوا من المخالطين لمرضى مصابين بالفيروس، مضيفة أن بينهم 26441 شخصاً خرجوا من المراقبة الطبية، بيد أنه ما يزال 113564 تحت المراقبة الطبية.

من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة حتى نهاية يوم الجمعة من بينها حالتا وفاة، في حين تم تسجيل عشر حالات في منطقة مكاو الإدارية الخاصة، و26 حالة إصابة في تايوان، بما في ذلك حالة وفاة واحدة.

ولفتت إلى أنه غادر ستة مرضى في هونج كونج وستة في مكاو إلى جانب اثنين في تايوان المستشفيات؛ بعد تماثلهم للشفاء.

وكشفت اللجنة أن العدد اليومي للمرضى الذين تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات في الصين حتى نهاية الجمعة تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة؛ وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وأظهرت أرقام صادرة عن اللجنة أن 2393 شخصاً خرجوا من المستشفيات؛ بعد تعافيهم خلال ال24 ساعة الماضية؛ وذلك أعلى بكثير من عدد المصابين الجدد الذين تأكدت إصابتهم خلال الفترة ذاتها، والذي بلغ 397 شخصاً.

(وكالات)