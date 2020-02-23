الجيـش السـوري يكثـف قصـف مواقع المسلحين بإدلب ومصرع جندي تركي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثف الجيش السوري في الساعات الأخيرة، استهدافه لمحاور تحرك وخطوط إمداد المسلحين المدعومين من تركيا، في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي والشرقي، فيما أعلنت تركيا مقتل جندي آخر من قواتها، ليرتفع عدد قتلى القوات التركية خلال شهر إلى 17 قتيلاً. ولفتت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إلى أن «استهدافات الجيش المركزة بسلاحي الصواريخ والمدفعية ضد المجموعات الإرهابية في محيط قميناس وجبل الأربعين وأطراف مدينة أريحا وكفرنبل وحاس بريف إدلب، أصابت بدقة تحصينات ومقرات وعربات مدرعة للإرهابيين ودمرتها»، مشيرة إلى أن «وحدات الجيش وجهت ضربات كثيفة بالصواريخ والمدفعية إلى نقاط تحصن الإرهابيين وخطوط إمدادهم في محيط الأتارب وأطراف دارة عزة وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد».

من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «قوات الحكومة السورية قصفت أماكن في بلدات دير سنبل، وكفرنبل، وحاس، وبسقلا بريف إدلب، ومحيط وأطراف كل من الأتارب ودارة عزة غرب مدينة حلب، بينما يشهد محور النيرب شرق إدلب، عمليات قصف مكثف ومتبادل، بين الجيش السوري من طرف، والفصائل والقوات التركية من طرف آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن».

وأفاد المرصد، بتنفيذ الطيران الروسي والسوري 60 غارة على بلدات في ريف إدلب. وأوضح أن هذا التصعيد أتى تمهيداً لعملية عسكرية مرتقبة للتقدم باتجاه طريق حلب - اللاذقية، انطلاقاً من جنوب إدلب، بعد إغلاق منافذ الأوتوستراد من ريف إدلب الشرقي من قبل القوات التركية. وبحسب المرصد، يبدو أن التصعيد جواً وبراً على جبل الزاوية وجبل شحشبو يأتي تمهيداً لعملية عسكرية مرتقبة هناك في محاولة للتقدم باتجاه أوتوستراد حلب - اللاذقية انطلاقاً من جنوب إدلب.

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وكانت عدة غارات شنت بعد منتصف ليل الجمعة على أماكن في محيط الأتارب بريف حلب الغربي، في حين قصفت قوات الجيش السوري أماكن في دير سنبل وكفرنبل وحاس وبسقلا بريف إدلب، ومحيط وأطراف كل من الأتارب ودارة عزة غرب مدينة حلب.

في غضون ذلك، قتل جندي تركي في قصف لمدفعية الجيش السوري في محافظة إدلب، المعقل الأخير للفصائل المسلحة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة عبر «تويتر» إن الجندي أصيب بقصف من دبابات الجيش السوري قبل أن يقضي لدى نقله الى المستشفى. وبذلك، يرتفع إلى 17 عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في شمال غرب سوريا منذ بداية الشهر.

وأضافت أن الجيش التركي رد على هذا «الهجوم عبر تدمير 21 هدفاً للقوات السورية». (وكالات)