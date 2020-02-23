«الصحة» تعلن تسجيل إصابتين جديدتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وهما حالة لزائر إيراني يبلغ من العمر 70 عاماً وحالته الصحية غير مستقرة ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة وتبين في فحص المخالطين إصابة زوجته البالغة من العمر 64 عاماً.

وأكدت الوزارة في هذا الشأن أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضماناً لسلامة المجتمع.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها سابقاً.

Advertisements

وأكدت الوزارة ، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

ونصحت الوزارة الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية .

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأشخاص من العدوى بالأمراض المعدية، كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، مؤكدة أنها وبالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.(وام)