بضغط «إسرائيلي».. بلجيكا تستبعد ناشطـاً مـدافعـاً عـن أطـفـال فلسطـيـن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤول في «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين»، وهي منظمة غير حكومية، أن بلجيكا ألغت دعوة وجهتها إلى أحد مسؤوليها، لإلقاء خطاب في مجلس الأمن الدولي، بسبب ضغوط مارستها الحكومة «الإسرائيلية»، ما دفعه إلى التراجع عن التوجه إلى الأمم المتحدة.

ودعت بلجيكا بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، الناشط براد باركر رئيس المنظمة، إلى إلقاء كلمة أمام المجلس.

لكن «إسرائيل» اعتبرت أنه منحاز جداً، واستدعت دبلوماسيين بلجيكيين للاحتجاج على الدعوة.

وتؤكد المنظمة أنها تدافع عن حقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن سلطات الاحتلال تتهمها بأن مجالس إدارتها ضمت في الماضي أعضاء مرتبطين ب«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي تعتبرها «إسرائيل» والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وتتهم «إسرائيل» بالتحديد باركر المسؤول في المنظمة غير الحكومية في رام الله بالضفة الغربية، بنشر «محتويات مناهضة لإسرائيل».

Advertisements

وأكد باركر لوكالة «فرانس برس» أنه لن يتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بعد تغيير في طبيعة المناقشات التي كان يفترض أن يحضرها. وقال إن «الحكومة البلجيكية حولت الاجتماع إلى مشاورات في جلسة مغلقة ما يعني أنني لن أتحدث».

وأضاف «كنا ننوي تقديم إعلان يستند إلى أدلة تكشف الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها «إسرائيل» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من 2014 إلى نهاية 2019».

وتابع المسؤول نفسه «من المخيب للآمال أن تساهم الأوضاع السياسية في إسكات صوتنا».

وقال باركر إن انتقادات «إسرائيل» له هي «محاولة لإسكات عمل مشروع من أجل حقوق الإنسان يكشف تفاصيل الواقع الذي يعيشه الأطفال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي».

(أ.ف.ب)