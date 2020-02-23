شهر الابتكار في دبي.. استعراض لأفضل الممارسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة من 22 حتى 28 فبراير/شباط الجاري في منطقة أبراج الإمارات تحت شعار «ابتكر استعداداً للخمسين»، عدة جهات حكومية، منها هيئتا الطرق والمواصلات، وكهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة لشرطة الإمارة، وهيئة الصحة، والبلدية، والنيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة دبي الذكية، ومؤسسة دبي المستقبل، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.تستعرض منصة الفعاليات الحكومية في دبي أهم وأحدث ابتكارات وأفضل الممارسات الحكومية، كما سيتم من خلال المنصة إطلاق مشاريع المرحلة 1.0 وتنفيذ مخرجات مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، لتطبق دبي ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، حيث ينظم فريق «دبي 10X في مؤسسة دبي للمستقبل فعالية خاصة لاستعراض مشاريع المرحلة الأولى، بالإضافة إلى منصة حوارات الابتكار؛ حيث سيتم تنظيم 19 جلسة يشارك فيها متحدثون من القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال في مجال الابتكار، بالإضافة لعدد من الجلسات المعرفية يتم تنظيمها بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية.

احتفال وطني

أكد عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن فعاليات شهر الإمارات للابتكار بمثابة احتفال وطني يجمع الابتكار والمبتكرين في مكان واحد، ويعبّر عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تشجيع تبني الابتكار نهجاً للعمل وثقافة مجتمعية، تمكّن الدولة من خلق بيئة محفزة لذوي الأفكار الخلاقة.

من جانبه أكد حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة في شهر الابتكار، ضمن الأسبوع المخصص لمدينة دبي، وقال إن الهيئة تستعرض خلال مشاركتها في أسبوع الابتكار بدبي، ومنصتها في «البوليفارد» أبراج الإمارات، مجموعة من التقنيات والحلول الذكية الحديثة، من بينها: روبوت القسطرة، الذي يستخدم في عمليات قسطرة السكتة الدماغية، وروبوت العمود الفقري، المستخدم في علاج الكسور المعقدة، واعوجاج العمود الفقري.

حلول ابتكارية

قال مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تبنت حلولاً ابتكارية لمواجهة تحديات النقل الحالية والمستقبلية في الإمارة، وتمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة من دمج الابتكار في الخدمات المقدمة للجمهور، واعتمدت استراتيجية للابتكار، وأسّست مختبراً للابتكار يُعنى بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما دخلت الهيئة في سباق مع الزمن لتنفيذ 4 مبادرات ضمن مشروع دبي 10X؛ لتقديم أفكار وحلول مبتكرة تسبق مدن العالم ب 10 سنوات، كما بدأت في تطبيق عدة وسائل ضمن مبادرة النقل المشترك، بهدف توفير بدائل للسكان وتسهيل التنقل، خاصة للرحلات القصيرة ورحلات الميل الأول والأخير.

من جانبه، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار، وتتخذ حكومة دولة الإمارات من الابتكار منهجاً، ومن استشراف المستقبل أولوية في عملها وصياغة سياساتها واتخاذ قراراتها».

وأضاف، «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتنا، ونحرص على تضمينه في مختلف استراتيجياتنا ومبادراتنا، في إطار جهودنا لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الاكثر ابتكاراً على مستوى العالم».

الأكثر أمناً

من جانبه أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي حرصت على توظيف الابتكار لدعم توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، وجعل دبي المدينة الأكثر أمناً وسلامة.

وأضاف أن شرطة دبي أطلقت عدة منهجيات وأنظمة عمل تدعم التوجه الاستراتيجي في الابتكار بالقدرات المؤسسية، ومن بينها ميثاق الابتكار الذي يشتمل على تعهّد القيادات العليا بتبني الابتكار ودعم المبتكرين، كما تم تشكيل مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يهدف إلى تعزيز سمعة ومكانة شرطة دبي كمركز عالمي للابتكار، بالإضافة إلى تشجيع وبناء القدرات في مجال الابتكار الشرطي، وجعل الابتكار محركاً رئيسياً للتطوير والتحسين.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «يعتبر شهر الإمارات للابتكار الحدث الوطني الأكبر للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين فرصة مثالية لترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في وضع حلول وتصاميم للمستقبل، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتلبيةً لتطلعات الحكومة الرشيدة في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، ودعم مكانتها كعاصمة للإبداع والممارسات المبتكرة».

وأضاف: «نحرص من خلال مركز الإبداع والابتكار المتواجد في الإدارة على توفير أدوات وحلول مبتكرة وسهلة لمنظومة التكامل المؤسسي، من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل، وبناء وتطوير كوادر وطنية مؤهلة لمواجهة تحديات المستقبل، وصولاً إلى أعلى مستويات من الكفاءة والجودة»، مؤكداً أن هذا الحدث الوطني السنوي يشكل بيئة محفزة للمبتكرين للمساهمة في مسيرة الابتكار في الدولة».

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العمل الحكومي

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن نيابة دبي حريصة على تطوير العمل الحكومي، وتحويله إلى منظومة سباقة ومبتكرة في أدائها وأدواتها، إلى جانب تحفيز الموظفين وخلق منصات لهم؛ لإبراز إبداعاتهم وقدراتهم، ليرسموا ملامح جديدة في هذا الإطار، كما تطبق الدائرة الاستراتيجيات التي تساعدها في تحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية التي تتماشى مع حكومة دبي، وتحديداً الاستراتيجية الوطنية للابتكار، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن نيابة دبي في كل عام تعرض جميع المشاريع والمبادرات الحاضنة للابتكار، وتقدمها للمجتمع بصورة واقعية تؤدي إلى تسهيل الحياة المعيشية للأفراد، وتحقق لهم السعادة والاستقرار.

استشراف المستقبل

من جانبه قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي: «يشكل الابتكار محور رؤيتنا في الحاضر وفي استشراف المستقبل، وركيزة في منهجيات فكرنا، وغاية في أساليب عملنا، وخلال مسيرتنا حققنا من خلاله تطبيقات كثيرة بكفاءة وفعالية داعمة لعملياتنا الرئيسية وللعمليات المساندة».

وأضاف: «علمتنا قيادتنا الرشيدة أن السياسات الإدارية المنفذة، والعمليات الميدانية المطبقة، والخدمات الراهنة مهما كانت متميّزة فإنها قابلة لأن تكون أكثر تميزاً، ونحن نركز على تطوير واختبار وتنفيذ الأفكار المُبتَكرة التي تحقّق منفعة عامة ترضي المتعاملين وتُسعدهم. فالابتكار هو جوهر الإدارة الناجحة، ومؤشر رئيسي لمدى التزامها بسياسة استدامة التطور، وحرصها على إيجاد فرص متعددة لرعاية الابتكار، وتنفيذ الأفكار المُبتَكرة، التي تحقق نتائج تغييرية تخدم المتعاملين والعاملين».

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «التزاماً بتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز ثقافة الابتكار كأساس للعمل لاستشراف المستقبل، وبناء غد أفضل للأجيال القادمة، نشارك في فعاليات شهر الابتكار، من خلال منصة رئيسية، والعديد من الفعاليات المختلفة، بعضها بالمشاركة مع باقي دوائر دبي والجهات الحكومية، والأخرى التابعة للقطاع الخاص، وكذلك عبر منصات البث الحي لحوارات الابتكار، عبر شاشات تفاعلية بمقرات، برواز دبي، والمركز الرئيسي للبلدية، ومركزي الكفاف والطوار، كما ننظم بعض الورش والمبادرات والملتقيات، والتي سوف تعرض عبر كافة منصاتنا الإعلامية».

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دائرة دبي الذكية، أن شهر الابتكار أصبح يشكل علامة فارقة في مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة لدولة الإمارات، ويرسخ الجهود الحثيثة للجهات الحكومية لتعزيز نهج الابتكار بين موظفيها، من أجل تقديم أفضل الخدمات لإسعاد الناس، والاستعداد للمستقبل بأفضل طريقة ممكنة، ما يجسد تطبيقاً واقعياً لشعار الشهر لهذا العام «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، الذي يهدف إلى إيجاد حلول استباقية لتحديات خمسة عقود مقبلة، وفقاً لرؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة.

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «تسعدنا المشاركة في أسبوع الابتكار؛ حيث نسلط الضوء على آخر إنجازاتنا ومشاريعنا في مجال استكشاف الفضاء، ونحظى بفرصة لعرض مشاريع المركز أمام فئات مختلفة من الجمهور، والتواصل معهم، والإجابة عن استفساراتهم. فنحن في مركز محمد بن راشد للفضاء، نولي أهمية قصوى لنشر الوعي حول نشاطاتنا لاستكشاف الفضاء وإشراك الجماهير؛ لأننا نعمل من أجل مستقبل كل البشر، وكل مواطن ومقيم في الدولة سيتأثر بهذه المشاريع النوعية التي نطلقها». ويشارك في أسبوع الابتكار مركز محمد بن راشد للفضاء؛ إذ يلقي أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي كلمتين حول تجربتهما في خوض مجال الفضاء، بالإضافة إلى المراحل والتحديات والتجارب التي كان عليهما تخطيها. هذا كما يعرض المركز خلال مشاركته نبذة عن إنجازاته، مع معلومات مفصلة عن أحدث مشاريعه.

ريادة الأعمال

أكد خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجهات دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بما يسهم بإعداد جيل المستقبل من المواهب الوطنية المبتكرة، وتطوير منظومة متكاملة للتعاون بين الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة ورواد الأعمال، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والتميز والممارسات المبتكرة. وقال، «إن حي دبي للمستقبل الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سيكون وجهة دائمة على مدار العام لأفضل العقول المبتكرة والأفكار الواعدة في دولة الإمارات والعالم، ويستضيف خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار مجموعة من المشاريع والمبادرات الحكومية التي أطلقتها الجهات الحكومية في دبي، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «دبي 10X» لدعم جهود دبي وريادتها في تصميم مستقبل دبي». (وام)