استشهاد فلسطيني بالقدس بزعم تنفيذ محاولة طعن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد شاب فلسطيني، صباح أمس السبت، قرب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، على يد شرطة الاحتلال «الإسرائيلي» بعد مزاعم بمحاولة تنفيذ عملية طعن. وقال شاهد عيان، إن عناصر شرطة الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني في منطقة باب الأسباط المؤدية للمسجد الأقصى، مضيفاً أنه تم ترك الفلسطيني مصاباً على الأرض، ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة وطواقم الإسعاف. وادعت الشرطة «الإسرائيلية»، في بيان، أنه «تم إطلاق النار على المهاجم وقتله.. حاول طعن عناصر من الشرطة «الإسرائيلية» الذين تواجدوا في المكان»، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال، والد وأشقاء الشهيد ماهر زعاترة (33 عاماً) من جبل المكبر. وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي الصلعة في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة مسقط رأس الشهيد زعاترة، وداهمت منزله واستجوبت أهله قبل اعتقال والده وأشقائه. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط باب الأسباط، وأغلقت جميع الأبواب المؤدية للبلدة القديمة. يذكر أن الشهيد زعاترة أب لثلاثة أطفال. وفي شأن متصل، اعتقلت سلطات الاحتلال فتاة فلسطينية بطريقة وحشية في القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

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وسيّج مستوطنون، مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية في غور الأردن. وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستوطنين وضعوا أسيجة حول مساحات من الأراضي الرعوية شرق خلة مكحول، وشمال خربة سمرة في الغور. وأضاف، أن المستوطنين بهذا الإجراء يمنعون الرعاة الفلسطينيين من دخول تلك الأراضي بشكل تام. يشار إلى أن مستوطناً يقيم في تلك المنطقة منذ سنوات، ويمنع الفلسطينيين من رعي مواشيهم في الأراضي الرعوية.

وهاجم مستوطنون مسلحون، رعاة المواشي أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية التوانة في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل. وأفاد منسق لجنة «التحدي والصمود» في جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور، بأن مستوطني مستوطنة «حفات ماعون» المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، هاجموا الرعاة ورشقوهم بالحجارة، بحماية من جيش الاحتلال.

من ناحيته، أشار منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، إلى أن ممارسات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين، وتوسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغامهم على الرحيل وترك أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم، ويعيشون فيها منذ عشرات السنين.(وكالات)