شرطة بر دبي تسوي ودياً قضايا شيكات بـ767 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ثمن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الجهود التي قام بها العاملون في مركز شرطة بر دبي، في إطلاق مبادرات عدة لتطوير منظومة العمل الجنائي في المركز وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتسخيرها لخدمة موظفي المركز والمتعاملين في منطقة الاختصاص.

جاء ذلك خلال تفقده لمركز شرطة بر دبي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث كشف خلال الزيارة عن قيام المركز بتسوية قضايا شيكات في العام الماضي بقيمة 767 مليوناً و433 ألف درهم، بينما قام بتسوية قضايا شيكات بلغت قيمتها حوالي 567 مليون درهم عام 2018، وتم تسديد قيود 4375 شخصاً في بلاغات شيكات.

واطلع اللواء خليل المنصوري على التقنيات والأنظمة والتطبيقات والحلول الذكية في المجالات الأمنية التي يطبقها المركز في منطقة الاختصاص، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في ذلك، ثم اطلع على إحصائيات قسم السجلات الجنائية الذي استقبل 20 ألفاً و900 بلاغ جنائي خلال العام الماضي.

وأظهرت السجلات انخفاضاً في البلاغات المقلقة المجهولة بنسبة 72%، وذلك نتيجة للبرامج الأمنية التي يطبقها المركز في منطقة الاختصاص، وحرص الضباط المناوبين في المركز على التعامل السريع مع البلاغات كافة، بهدف بسط الأمن والأمان في الإمارة.

كما اطلع اللواء المنصوري على إحصائيات قسم التسجيل المروري، ووجه بزيادة الحملات التوعوية وتكثيف الدوريات على المناطق التي تقع فيها حوادث مرورية في منطقة الاختصاص.