منظمة التحرير: المشروع الاستيطاني في مطار قلنديا يعزل القدس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطرق التقرير الأسبوعي الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى المشروع الاستيطاني الذي تعتزم سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» تنفيذه على أرض مطار قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأوضح التقرير الصادر، أمس، أن ما تسمى وزارة الإسكان «الإسرائيلية» شرعت بإعداد الخطط لبناء مستوطنة جديدة على أراضي المطار، وصولاً لجدار الضم والتوسع، الذي سيكون حداً فاصلاً بين المستوطنة الجديدة والمناطق الفلسطينية في محيط القدس لعزلها بالكامل، علماً أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد جمد تنفيذ هذا المشروع أكثر من مرة.

في الأثناء، أعربت ألمانيا عن قلقها العميق إزاء قرار الحكومة «الإسرائيلية» الأخير بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

Advertisements

ودعت ألمانيا على لسان وزارة خارجيتها، الحكومة «الإسرائيلية» إلى التخلي عن خططها لبناء آلاف الوحدات في مستوطنتي «بنيت» المقامة على جبل أبو غنيم، و«جفعات حاماتوس» في القدس الشرقية، ووقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تنتهك القانون الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن «2334». ونوهت الخارجية الألمانية في بيان، بأن الوحدات الجديدة ستعمل على فصل القدس عن الضفة الغربية، وبالتالي ستقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية، أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة خطيرة أمام احتمال التوصل إلى حل دائم ومقبول من كلا الجانبين. وأعربت، عن قلقها البالغ إزاء إعلان الحكومة «الإسرائيلية» بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية. وطالبت السلطات «الإسرائيلية» بإعادة النظر في القرار المعلن. وأكدت أن إيطاليا ما زالت مقتنعة، أنه لا يمكن ضمان سلام عادل ودائم، يستند إلى معايير معترف بها دولياً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلا بحل قائم على وجود دولتين، تكون القدس عاصمة لكلتيهما.

(وكالات)