إصابات ووفيات بكورونا في إيران وإيطاليا واليابان وكوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان وكوريا الجنوبية وزاد عدد الوفيات والإصابات في إيطاليا وإيران، ما أعطى مصداقية لمخاوف منظمة الصحة العالمية من ظهور حالات إصابة دون السفر للصين أو مخالطة مرضى.

فقد أكد مسؤولون يابانيون 14 حالة إصابة جديدة بالفيروس، أمس السبت، في وقت تواجه الحكومة تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت تفعل ما يكفي لوقف انتشار الفيروس، بينما تستعد طوكيو لاستضافة الألعاب الأولمبية في صيف 2020 في يوليو/‏ تموز. وتأكدت إصابة ما يزيد على 100 شخص في اليابان بالمرض .

وفضلاً عن ذلك أصيب أكثر من 600 شخص على متن السفينة السياحية «برنسيس دايموند» التي خضعت للحجر الصحي قبالة يوكوهاما لما يزيد على أسبوعين. واستمر الركاب الذين لم يصابوا بالمرض في مغادرة السفينة، أمس السبت، لكن حالة عدم اليقين مرتفعة بسبب المخاوف من أن إجراءات الحجر الصحي على هذه السفينة لم تكن كافية.

وأكدت السلطات الصحية الأمريكية إصابة 11 أمريكياً من أصل 13 تم إجلاؤهم من السفينة السياحية، فيما أفادت بأن الفحوصات أظهرت خلو الشخصين الباقيين من المرض. وأضافت أن معظم الأشخاص الذين تم إخضاعهم للحجر الصحي منذ وصولهم لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس .

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وأجلت بريطانيا 32 من ركاب السفينة هم بريطانيون وأوروبيون على متن رحلة أقلعت ليل الجمعة/‏ السبت من الصين. وأعادت رومانيا راكبين وأربعة من أفراد طاقم السفينة. وكذلك، أجلت اليونان مواطنين كانا على متن السفينة وسيخضعان للحجر الصحي لمدة 14 يوماً في مستشفى في أثينا.

وفي كوريا الجنوبية قالت شركة سامسونج إلكترونيكس ، السبت، إن حالة إصابة بفيروس كورونا تأكدت في مجمع مصانع الهواتف المحمولة التابع لها في مدينة جومي بجنوب شرق البلاد ما دفعها إلى إغلاق المنشأة كلها حتى صباح غد الاثنين. ووضع زملاء المصاب قيد الحجر الصحي الذاتي واتخذت خطوات لفحصهم تحسباً لإصابتهم بالعدوى. وجومي قريبة من مدينة دايجو التي توجد فيها كنيسة أصبحت أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في كوريا الجنوبية. وأعلنت سيؤول، السبت، أن عدد المصابين بكورونا لديها ارتفع إلى أكثر من مثليه وبلغ 433 حالة.

وسجّلت إيطاليا، السبت، وفاة ثانية جراء فيروس كورونا، وهي ثانية ضحية أوروبية. والضحية الأوروبية الثانية هي امرأة إيطالية، كانت في المستشفى منذ حوالي عشرة أيام في لومبارديا (شمال). وأُعلن خلال الليل قبل الماضي عن أول حالة وفاة في إيطاليا لرجل يبلغ 78 عاماً. وأُحصيت نحو ثلاثين إصابة حتى الآن على الأراضي الإيطالية بينهم أكثر من 25 في لومبارديا حيث تقرر عزل حوالي عشر مدن بشكل كامل منذ الجمعة.

وفي طهران أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، عن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ووفاة مصابين، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 28 والوفيات إلى ستة . ومعظم حالات الإصابة، بما في ذلك ثمان من حالات الإصابة الجديدة، في مدينة قم جنوب العاصمة طهران. وذكر التلفزيون الإيراني أمس أن رئيس بلدية منطقة في طهران أصيب بفيروس كورونا.

الى جانب ذلك أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال صعوبة احتواء انتشار الوباء. ودقّ مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ناقوس الخطر في جنيف قائلاً: «في الوقت الذي نتحدث فيه الآن، لا نزال في مرحلة يمكننا احتواء الوباء فيها». وحّذر من أن «فرص (منع تفشي الفيروس) تضيق» مندداً بنقص الدعم المالي الدولي. وأضاف أن المنظمة قلقة من عدد الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا دون صلة واضحة بالوباء على الرغم من أن العدد الكلي للإصابات خارج الصين لا يزال صغيراً نسبياً. وأضاف على تويتر أن الحالات التي لا توجد لها صلة واضحة بالوباء تشمل أشخاصاً لم يسبق لهم السفر إلى الصين أو مخالطة أي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.(وكالات)