الجراد يغزو الشرق الأوسط باتجاه آسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتخذت دول «شرق أوسطية» وآسيوية تدابير مكثفة لمواجهة أسراب كثيرة من الجراد بدأت تغزو مناطق واسعة بعدما عبرت البحر الأحمر، وسط تحذيرات من آفة خطرة تهدد الأمن الغذائي بسبب استهداف المناطق الزراعية الكبرى.

وفي وقت تحارب فيه الصين فيروس «كورونا» المستجد، حشدت جيشاً من نحو 100 ألف بطة جائعة لمواجهة أسراب ضخمة من الجراد ضربت الجزيرة العربية وسيناء وفلسطين المحتلة، والسعودية والعراق وإيران والهند وباكستان، وصولاً إلى الصين.

وبينما تعول بعض الدول على الرياح وبرودة الطقس لإبعاد مسار مئات الملايين من هذه الكائنات، توقع مسؤول سعودي اقتراب وصول أسراب جراد إلى جنوبي منطقة الرياض قريباً، محذراً من تناوله، خشية أن يكون قد اقتات على زراعات معالجة بأدوية كيمياوية، نافياً أن يكون الجراد ناقلاً لبعض الأمراض إلى الإنسان.

وأعلنت السلطات الأردنية اتخاذ تدابير مكثفة، وقالت إنها على تواصل مباشر ودائم مع الرياض بشأن التعامل مع أسراب الجراد، بينما أكد متخصصون أن هذه الظاهرة تتكاثر بسرعة بسبب التغيرات في أنماط المناخ العالمي التي تسببت في حدوث أعاصير وأمطار غزيرة.

وفي شرق آسيا، يبدو أن الصين لا تخشى وصول الجراد بعد أن قامت بإعداد جيش من 100 ألف بطة جائعة للتصدي لمئات الملايين من الجراد المتوقع وصوله لحدودها قريباً، وفقاً لما ذكرته «دايلي إكسبريس» البريطانية.