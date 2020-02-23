محمد بن راشد لمجدي يعقوب: يداً بيد نصنع الأمل

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نشر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر «تويتر»، صورة تجمعه بالسير الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب خلال حفل صناع الأمل 2020.

ودون سموّه «البروفيسور مجدي يعقوب، يداً بيد، نصنع أملاً جديداً... أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطاً في خدمة الناس».

فيما نشر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، عبر «تويتر» صورة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب.

وغرد سموّه «يداً بيد مع صانع الأمل».

نشر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عبر «تويتر» يظهر فيها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، يحاول منع محمد جمعة بزيك أحد صناع الأمل الخمسة المكرمين من الوقوف؛ حيث كان يعاني إصابة بقدميه خلال الاحتفال بفوزه.

ودون سموه على الصورة: «تقترب من العظمة بقدر ما تقترب من التواضع».

وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إن العالم العربي بحاجة إلى صناعة الأمل، ومن خلال مبادرة صناع الأمل نخلق نماذج تقدِّم للشباب مشاريعها، وتصنع لهم أملاً في المستقبل، مؤكداً أن المرحلة الماضية شهد عالمنا العربي فيها الكثير من التدخلات الخارجية، ولا نزال نشهد تلك التدخلات، فكان لابد من خلق نماذج من الشباب العربي يقودون صناعة الأمل في المنطقة، وخلق نماذج من أبنائها وليس من خارجها.

وتابع: أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، صانع أمل، أيقن أن هناك شباباً مستعدين لصناعة الأمل، ومن ثم اكتشفهم ووفّر لهم الفرصة وخلق استراتيجيات، من خلال مبادرة صناع الأمل، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 92 ألف صانع أمل عربي، الأمر الذي يؤكد أن هناك صانعَ أملٍ عربيّاً في كل مدينة وبلدة وقرية ومحافظة في ربوع عالمنا العربي يتنافسون على عمل الخير وخلق هذه النماذج.

وأضاف أن الإنسان في هذه المنطقة هو إنسان خيّر بطبعه، ولكن لابد من إعطائه الفرصة لكي يروّج لمجهوداته الخيرية، والاحتفال بالأمل في المنطقة.

وأضاف أن المبادرة على مدى ثلاث دورات عرضت نماذج خيرية متميزة من جميع الدول العربية من المغرب العربي إلى مشرقة، وأن الأمل في حياتنا وشعوبنا، وأن إنسان وطننا العربي قدّم الكثير للبشرية على مر العصور، فمنذ فجر التاريخ ونحن نقود العالم بعلومنا وحضارتنا، واستعادة حضاراتنا هي الأمل.

وحول التطور المتسارع لإمارة دبي ودولة الإمارات قال القرقاوي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آمن بالشباب، وأتاح لهم الفرصة، وسخر كافة الإمكانيات.. وصلنا بفضل القيادة الرشيدة للفضاء، ووضعنا آخر قطعة لمسبار الأمل الذي سينطلق إلى المريخ، في رحلة تستغرق سبعة أشهر وهي أطول رحلة، من دولتنا التي لم تكن موجودة قبل عام 1971.

وتصدر طبيب القلب العالمي مجدي يعقوب، «تريند» موقع «تويتر» في مصر والإمارات، خلال الساعات الماضية؛ عقب تكريمه من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وحصوله على «وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني»؛ لجهوده في العمل الخيري؛ وإنجازاته الطبية والعلمية.

ووصف مغردون مصريون يعقوب ب«ملك القلوب»، فيما أطلق عليه آخرون لقب «نمبر وان» في إشارة إلى ما يقدمه من خدمات إنسانية كبيرة، وعلاجه آلاف الحالات من أطفال الفقراء في مصر والعالم العربي، مجاناً.

ويخطط البروفيسور يعقوب، لبناء مستشفى خيري جديد؛ لعلاج أمراض القلب بالمجان، وقال في مقابلة أجرتها معه قبل أيام شبكة «CNN» الأمريكية، إن المستشفى الجديد، سيجري نحو 10 آلاف عملية سنوياً، مجاناً لغير القادرين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد كرم يوم الخميس الماضي، صنّاع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل، بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة «صناع الأمل» خمسة ملايين درهم، حيث توج صانع الأمل أحمد الفلاسي وعائلته بلقب صانع الأمل العربي للعام 2020 بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت خلال الحفل الختامي الحاشد الذي أقيم في كوكا كولا أرينا بدبي، وحضره في دبي 12,000 شخص.

وأعلن سموه خلال الحفل رصد ريع الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل لصالح مشروع بناء مستشفى مجدي يعقوب الخيري لعلاج أمراض القلب في مصر، والذي سيعمل على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12,000 عملية جراحية سنوياً لمرضى القلب في العالم العربي وتحديداً الأطفال الذين سيخصص المستشفى الجديد 70% من عملياته لهم من دون مقابل.

كما شهد الحفل تقديم مساهمات من عدد من رجال الأعمال والشركات في الإمارات لدعم إنشاء وتجهيز مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، فيما أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تقديم مساهمة لدعم المستشفى تساوي إجمالي مساهمات رواد الأمل من رجال الأعمال، ليتم مضاعفة المبلغ إلى 88 مليون درهم.

فيما أكد السير الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير، أن الإمارات وطن الخير والسلام والتسامح، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يعد رمزاً للإنسانية عالمياً وعربياً.