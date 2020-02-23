"حماس" تشكر قطر على دعمها قطاع غزة المحاصر

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

شكرت حركة "حماس"، السبت، قطر على جهودها المقدمة لدعم قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل منذ عام 2006.

وقال خليل الحية، القيادي في الحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "استمرارا لجهود ودور قطر المقدرين في دعم صمود شعبنا، تلقينا باحترام بالغ وتقدير عالٍ القرار القطري بتخصيص مبالغ لمشاريع جديدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني والقطاع".

وأضاف: "نعبر عن خالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولدولة قطر قيادة وشعبا لهذا الموقف الكريم".

وتابع: "هذا الموقف يأتي امتدادا للمواقف القومية الثابتة لدولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في مختلف المحافل الدولية، والوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة".

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ولفت إلى أن "هذا الدعم امتدادا لمنح عديدة قدمتها دولة قطر، التي تؤكد عمق العلاقة الأخوية الصادقة التي نعمل على تطويرها وزيادة أواصرها".

والجمعة، أعلن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أن لجنته ستقوم "بزيادة عدد الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية لشهر فبراير/شباط الحالي لتصبح 120 ألف أسرة مستورة ومتعففة بواقع 100 دولار لكل عائلة".

كما أعلن العمادي عن عدد من المشاريع، منها إقامة المستشفى المركزي في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، بتكلفة 24 مليون دولار، ومشروع زواج لـ500 شاب، وبذل الجهود مع كافة الأطراف من أجل حل مشكلة الكهرباء بغزة.

وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، إضافة لتوزيع مساعدات مالية "شهرية" مخصصة لإغاثة الفقراء.

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع، بعد خلافات مع حركة فتح، لا تزال مستمرة.

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