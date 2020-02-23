شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يمدد قرار منع استقبال الوافدين من ايران للتصدى لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى ، اليوم السبت ، بتفويض الجهات المعنية بقرار تمديد ايقاف استقبال الوافدين من إيران كأحد الاجراءات للتصدى لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح مكتب عبد المهدى ، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدى ترأس ، مساء اليوم ، الجلسة الخامسة للجنة الأمر الديوانى ٥٥ لعام ٢٠٢٠ حول فيروس كورونا ، بحضور وزير الصحة والبيئة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية فى العراق وعدد من المسؤولين.
وأضاف أنه جرى متابعة الجهود الحكومية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة فى جميع المحافظات والمنافذ الحدودية ، مبينا أن عبد المهدى شكر الجهود التى تقدم من قبل وزارتى الصحة والبيئة والوزارات والهيئات الأخرى.
وأكد عبد المهدى على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام والتثقيف الصحى حول طرق الوقاية من المرض ، موجها بـ"تفويض الخلية قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران عدا العراقيين ، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المستجدات"، وكانت السلطات الايرانية المختصة قد أعلنت ، فى وقت سابق ، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بهذا المرض فى ايران إلى 6 حالات
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