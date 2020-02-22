شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من هيئة الاتصالات بشأن «أجور الباقات» حال تعليق الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن أجور الباقات تستمر في الاحتساب خلال فترة تعليق الخدمة لعدم السداد، إذا لم يتم إلغاؤها أو إيقاف الباقة بشكل نهائي.

وأوضحت، الهيئة في في رسالة توعوية للمستخدمين بأنظمة ولوائح الاتصالات في المملكة، إنه خلال فترة تعليق الخدمة قبل إلغائها نهائيا فإن الأجور المتكررة “أجور الباقة” تستمر في الاحتساب.

يذكر أن هيئة الاتصالات، كشفت في تقرير عن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أن 65.8% من إجمالي المستخدمين على اشتراكات مسبقة الدفع، بواقع 27.4 مليون مشترك، مقابل 34.2% تعد اشتراكات مفوترة، بواقع 14.2 مليون مشترك.