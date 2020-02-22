"كورونا".. الكويت تستقبل أول رحلة جوية لإجلاء مواطنيها من إيران

الكويت/ الخليج 365

وصلت الكويت، مساء السبت، أول رحلة جوية ضمن عملية لإجلاء الكويتيين من إيران، إثر تسجيل حالتي وفاة وحالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19).

وقال مدير الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عبد العزيز الفوزان، في تصريح صحفي، إن أول رحلة، من أصل 5 رحلات خُصصت لتنفيذ عملية الإجلاء، وصلت مطار الكويت الدولي، مساء السبت، وعلى متنها 130 راكبًا، وفق الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء (كونا).

وأعلنت الإدارة الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة إلى إيران والقادمة منها في الوقت الراهن، بناء على تعليمات وزارة الصحة.

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وقالت الخطوط الجوية الكويتية، عبر حسابها بــ"تويتر" في وقت سابق السبت، إنها بدأت تشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد عن ٧٠٠ مسافر من مدينة مشهد الإيرانية، بعد توقف الرحلات المنتظمة إلى إيران.

وأعلنت إيران، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و11 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".

وسُجلت في العالم حتى السبت ألفين و362 حالة وفاة و77 ألفًا و916 إصابة، معظمها في الصين؛ بحسب محصلة لوكالة "أسوشييتد برس".

وجددت منظمة الصحة العالمية، السبت، مناشدتها دول العالم لجمع 675 مليون دولار لمواجهة الفيروس، خاصة في الدول التي تعاني من إمكانات طبية ضعيفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.