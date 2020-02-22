اليمن.. رابطة حقوقية تتهم الحوثيين بإخفاء 198 مدنيا في إب

شكري حسين/ الخليج 365

قالت رابطة حقوقية غير حكومية في اليمن، السبت، إن "جماعة الحوثيين أخفت قسرًا 198 شخصًا من المدنيين"، في محافظة إب (وسط)، منذ بدء المعارك في مارس/ أذار 2015.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها رابطة أمهات المعتقلين والمختطفين في اليمن (تأسست قبل 3 سنوات)، وسط مدينة إب، بمشاركة العشرات من ذوي المخفيين منذ نحو 5 سنوات.

وتسيطر جماعة الحوثي على محافظة إب ومعظم المحافظات الشمالية بينها العاصمة صنعاء.

وفي الوقفة الاحتجاجة، رفع ذوو المختفين لافتات بينها "أين الضمير الإنساني؟"، مطالبين بإطلاق سراحهم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين بشأن تلك الاتهامات، غير أن منظمات دولية وأخرى محلية، تقول إن العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية توجد في عدد من المحافظات منها العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.