حماس: مصر دعت قيادة الحركة إلى زيارة القاهرة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365
قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، السبت، إن مصر وجهت دعوة إلى قيادة الحركة لزيارة القاهرة.
وأوضح العاروري، خلال حوار ستبثه قناة "الأقصى" التابعة للحركة مساء اليوم، أن "الزيارة ستأتي لبحث عدد من الملفات المهمة (لم يذكرها)".
ونقل بيان للحركة عن القيادي فيها أن حماس تعتبر مصر بـ"مثابة البيت الثاني لها"، مشددا على استقرار العلاقة وحيويتها.
ولم يحدد العاروري موعدا للزيارة.
وحول تهديدات إسرائيل تجاه غزة، لفت إلى أن "المقاومة لا تستخف بتهديدات الاحتلال".
وأشار إلى أن "تلك التهديدات لا تخيف المقاومة، ولن تغير من سياستها التي بُنيت على أساس الاستعداد الدائم".
وتابع: "تجربة الاحتلال مع المقاومة خاسرة، وحماس لا تقبل بالعدوان على شعبنا".
وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر، منذ عام 2019، مشاورات للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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