أردوغان: قمة رباعية حول إدلب 5 مارس

إزمير (تركيا) / الخليج 365

الرئيس التركي:

- القمة ستجمع الرئيس أردوغان مع ميركل وبوتين وماكرون

- "قضية إدلب مهمة لنا بقدر أهمية عفرين ومنطقة نبع السلام وأكدت لبوتين إصرارنا في هذا الموضوع"

- "تركيا عازمة على أن تنعم إدلب بالسلام كما جلبت السلام والاستقرار إلى المناطق التي كان يسرح فيها إرهابيو منظمة (بي كا كا) المجرمون"

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، عقد قمة رباعية حول إدلب، في 5 مارس/آذار المقبل، تجمعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية في قضاء برغاما التابع لولاية إزمير غربي تركيا.

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كان ماكرون دعا، الجمعة، إلى عقد هذه القمة في إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان: "تركيا عازمة على أن تنعم إدلب بالسلام كما جلبت السلام والاستقرار إلى المناطق التي كان يسرح فيها إرهابيو منظمة (بي كا كا) المجرمون" شمالي سوريا.

وتابع: "قضية إدلب مهمة لنا بقدر أهمية عفرين ومنطقة نبع السلام، وأكدت لبوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) بوضوح إصرارنا في هذا الموضوع".



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