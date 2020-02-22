الهلال يهزم الاتحاد بهدف نظيف

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صحيفة الخليج الالكترونية
عزَّز فريق الهلال موقعه بالصدارة محافظًا على فارق النقاط الثلاث مع أقرب مطارديه؛ وذلك بعدما حسم كلاسيكو الكرة السعودية أمام ضيفه الاتحاد لمصلحته في اللقاء الذي احتضنه ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض لحساب منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الهلال متصدر الترتيب رصيده إلى 44 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ19 بالمركز الثالث عشر.
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