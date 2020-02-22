“وفاق يتجدد” #السعودية و #الكويت

الخليج - حسن القبيسي توشح لاعبي فريقي الهلال والاتحاد عند نزولهم لأرضية ملعب جامعة الملك سعود بكوفيات تحمل شعار المملكة العربية السعودية ودول الكويت .

واحتفلت الجماهير في الدقيقة 59 بالعيد الوطني الـ 59 لدولة الكويت الشقيقة حيث رفعت صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة وصور للشيه جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت ، كما اطلقت بالونات تحمل الوان علم الكويت

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