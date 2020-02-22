نقاط #الاتحاد تجعل #الهلال في الصدارة و #الشباب يرمي #ضمك في الآخير

الخليج - حسن القبيسي

واصل الهلال صدارة فرق دوري كاس الأمير محمد بن سلمان عقب نهاية الجولة الـ 18 بعد أن كسب ضيفه الاتحاد بهدف دون مقابل من ركلة جزاء في الدقائق الآخيرة من المباراة ، وأرتفع رصيد الهلال إلى 42 نقطة بفارق نطقة عن النصر الوصيف الذي كسب مضيفه الحزم بهدفين دون مقابل .

وظل الأهلي في المركز الثالث رغم خسارته من الفتح في جدة بهدف دون مقابل، والذي ارتقى الفتح للمركز الـ 14 بـ 15 نقطة ، ويتأخر الوحدة صاحب المركز الرابع عن الاهلي بفارق الأهداف ، وكان الوحدة قد خسر من الفيحاء صاحب المركز الـ 9 ، وانتهي ديربي القصيم الذي جمع بين صاحبي المركزين الخامس والسادس “الرائد والتعاون” بهدف لمثله ، ويحتل الشباب المركز الـ 8بعد أن كسب ضمك صاحب المركز الآخير بهدف دون مقابل ، وفي أبها تعادل أبها مع العدالة صاحب المركز قبل الآخير.

وشهدت الجولة الـ 18 احتساب ضربتي جزاء لكلاً من الرائد والهلال ، وبذلك يكون عدد ضربات الجزاء المحتسبة حتى الآن 48 ضربة ، ويعتبر الفتح والهلال أكثر الفرق حصولاً على ضربات الجزاء بـ 6 ضربات لكل فريق ثم الرائد والنصر بـ 5 ضربات جزاء .

وواصل عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدف يلية قوميز بـ 14 هدف فالسومة واداوردو بـ 11 هدف لكلاً منهما .

ويعتبر الهلال أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف حيث سجل مهاجموه 48 هدف ، بينما يعتبر دفاع ضمك الأضعف حيث استقبلت شباكه 38 هدف .

وفيما يلي جدول الترتيب :

1- الهلال 44 نقطة

2- الصر 41 نقطة

3- الأهلي 33نقطة

4- الوحدة 33نقطة

5- الرائد 3 نقطة

6- التعاون 29 نقطة

7- الفيصلي 28 مقطة

8- الشباب 28 نقطة

9- الفيحاء 24 نقطة

10-أبها 24 نقطة

11- الإتفاق 23 نقطة

12-الحزم 22نقطة

13- الإتحاد 19 نقطة

14- الفتح 15 نقطة

15- العدالة 14 نقطة

16-ضمك 14 نقطة

وستلعب الجولة الـ 19 نهاية الأسبوع القادم :

الخميس

التعاون * الهلال

النصر * الأهلي

الجمعة

ضمك * الحزم

العدالة * الفيصلي

الفيحاء * الرائد

السبت

الفتح * الوحدة

الإتفاق * أبها

الاتحاد * الشباب