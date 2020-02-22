الفيصلي يمدد عقد لاعبه إيغور روسي

صحيفة الخليج الالكترونية أنهت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج اجراءات تجديد عقد اللاعب البرازيلي ” إيغور روسي ” لمدة موسمين، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الفيصلي عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت.

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