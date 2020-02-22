الغاء وتأجيل مباريات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت عن تأجيل مباراة اسكولي مع كريمونيسي في دوري الدرجة الثانية بعد تسجيل حالة عدوى إيجابية بفيروس كورونا في مدينة كريمونا.
ولم تعقب رابطة دوري الدرجة الثانية الإيطالي عن تأجيل المباراة ، لكن الحساب الرسمي للرابطة عبر شبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي لم يضع المباراة في أجندة المباريات المقررة اليوم السبت.
واضحت تلك المباراة واحدة من أبرز المباريات الأوروبية التي يتم تأجيلها في أوروبا نتيجة فيروس كورونا الذي بدأ من الصين.
وفي وقت سابق اليوم قررت رابطة دوري الدرجة الثانية الإيطالي الغاء مباراة في دوري الشباب بين كريمونيسي وبريشيا.
وتعاني إيطاليا من جراء تفشي فيروس كورونا بحالتي وفاة و30 حالة إصابة.
وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت أن 43 من أصل 502 مباراة بالدوريات الدنيا الغيت هذا الاسبوع في اقليم لومباردي، بجانب فعاليات رياضية أخرى.
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