التعادل الإيجابي يخيم على ديربي بريدة

صحيفة الخليج الالكترونية

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت فريق التعاون بضيفه الرائد اليوم السبت في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم التعاون بهدف سجله محمد السهلاوي في الدقيقة 35 وتعادل الرائد بهدف سجله محمد فوزير في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ورفع الرائد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، كما التعاون رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.