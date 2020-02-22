ضبط مواطن بحوزته حبوب مخدرة وحشيش

صحيفة الخليج الالكترونية

ضبط مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، أمس الجمعة، مواطناً بحوزته حبوب مخدرة وقطعة حشيش.

وكان رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج “نقطة التفتيش”، قد استوقفوا أمس، مركبة قادمة باتجاه الجنوب يقودها مواطن في العقد الثالث من عمره.

وبعد إخضاع المركبة للتفتيش عُثر على 45 حبة من الحبوب المخدرة وقطعة حشيش مخبأة في مكان يصعب الوصول إليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.