شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح عقوبة عدم التقيد بإشارات رجال الأمن اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية التقيّد بإشارات رجال الأمن اليدوية، حيث يساهم ذلك في تسهيل الحركة المرورية، وسلامة قائدي المركبات على الطريق.

وأوضح المرور، أن عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشاراته الأولوية على الإشارات الضوئية يُعد مخالفة مرورية.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه وفقا لجدول المخالفات المرورية رقم 4 البند 7 تبلغ غرامة هذه المخالفة 500-900 ريال.