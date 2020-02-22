دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع فيديو تشويقي جديد لهاتف iQOO 3 5G قبل الإعلان الرسمي في 25 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهر هاتف iQOO 3 5G في مقطع فيديو تشويقي إستعداداً للإعلان الرسمي عن الهاتف يوم 25 من فبراير، حيث ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

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لا يكشف مقطع الفيديو التشويقي عن تصميم هاتف iQOO 3 5G بشكل واضح، حيث يظهر الملصق الإعلاني للهاتف، ومن ثم صندوق التغليف بشكل واضح، بينما ظهر الهاتف بشكل ضبابي في مقطع الفيديو.

ولقد ظهر هاتف iQOO 3 5G في تسريبات مصورة خلال الفترة الماضية، كما قدمت تسريبات AnTuTu تفاصيل أكثر بالفعل عن مواصفات هذا الإصدار، حيث ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف iQOO 3 5G بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة iQOO UI، كما يضم الهاتف سعة تخزين 256 جيجا بايت في معايير UFS 3.1 للسعة التخزينية، ويأتي الهاتف بقدرة بطارية 4400 mAh.

هاتف iQOO 3 5G ينطلق بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية بتصميم ثقب الشاشة، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 25 من فبراير لنتعرف على تفاصيل أكثر حول مواصفات الهاتف والسعر الذي ينطلق به إلى الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع فيديو تشويقي جديد لهاتف iQOO 3 5G قبل الإعلان الرسمي في 25 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.