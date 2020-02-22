دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية محكمة مصرية تبرئ نجلي مبارك في قضية «التلاعب بالبورصة»

قضت محكمة مصرية اليوم السبت ببراءة علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك «مخلى سبيلهما»، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«التلاعب بالبورصة».

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك، الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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