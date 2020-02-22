شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يؤكد دعم المؤسسات العاملة فى القدس للاستمرار فى "دعم قضيتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن المؤسسات الفلسطينية العاملة فى القدس المحتلة تحتاج كل الدعم للاستمرار فى دورها بنشر الثقافة الفلسطينية، وتكريس الوجود الفلسطينى لمواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا الوطنية، ومحاولات الاحتلال طمس الهوية الثقافية الفلسطينية.

وشدد عباس - خلال لقائه وفدا من معهد إدوارد سعيد للموسيقى، برئاسة ريما ترزى رئيسة مجلس المشرفين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - اهتمامه الكامل بعمل المعهد وتوفير احتياجات استمرار تقديم رسالته الثقافية تجاه الشباب الفلسطيني.

بدوره، ثمن القائمون على المعهد، اهتمام الرئيس الفلسطينى ودعمه الكامل للمؤسسات فى القدس لتقوم بدورها تجاه المجتمع المقدسى الفلسطيني، ونشر الثقافة الفلسطينية باعتبار الأدب والثقافة والفنون شكلا من أشكال المقاومة الوطنية وتعبر عن واقع الشعب الفلسطينى التواق للحرية والاستقلال.