شكرا لقرائتكم خبر عن نظارة واقع افتراضي مبتكرة من باناسونيك.. وضوح ودقة فائقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت شركة باناسونيك عن تطوير نموذج أولي لنظارة واقع افتراضي مبتكرة، وتقول إنها أول نظارة واقع افتراضي في العالم تدعم دقة الوضوح الفائقة UHD، وتقنية HDR.
وأوضحت الشركة اليابانية أن النموذج الأولي لهذه النظارة يتفوق على المنافسة بخفة الوزن وراحة الارتداء على غرار النظارات العادية.
ولم تفصح باناسونيك عن أي بيانات عن اوزن أو دقة الوضوح أو معيار HDR المدعوم، كما لم تكشف موعد طرح النظارة الجديدة أو أسعارها.
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